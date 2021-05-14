كوريا والولايات المتحدة واليابان ترتب لاجتماع على هامش قمة السبع

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يخطط قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لعقد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في بريطانيا الشهر القادم.ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر مقربة من البلدين يوم السبت قولها إن التنسيق جارٍ لعقد اجتماع بين قادة الدول الثلاث على هامش قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 13 يونيو في "كورنوال" في جنوب غرب إنغلترا.وبحسب وكالة كيودو، قال مصدر حكومي ياباني إن الولايات المتحدة لديها موقف إيجابي بشأن هذا الاجتماع لأنه ليس لديها سبب لرفضه، بينما قال مسؤول كوري جنوبي إن سيول تهدف إلى عقد ذلك الاجتماع بالتزامن مع قمة مجموعة السبع.وإذا تم بالفعل عقد مثل ذلك الاجتماع، فسوف يكون الأول من نوعه منذ سبتمبر 2017، عندما عقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماعا مع الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب"، ورئيس الوزراء الياباني آنذاك "شينزو آبيه"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقد دعت بريطانيا، التي تستضيف مجموعة السبع، الرئسي "مون" كضيف لحضور القمة التي تضم اليابان والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي.