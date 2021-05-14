كوريا تتلقى لقاحات إضافية من أسترازينيكا وفايزر هذا الأسبوع

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سيبدأ توريد المزيد من لقاحات كورونا من قبل شركة أسترازينيكا وشركة فايزر إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، للتخفيف من نقص اللقاحات لديها.ووفقا لفريق العمل المسؤول عن التطعيم في كوريا اليوم الاثنين، ستنقل شركة "إس كيه بايوساينس"، وهي الشركة المصنعة المحلية للقاحات أسترازينيكا، مليونا و680 ألف جرعة إلى المؤسسات الطبية المحلية في جميع أنحاء البلاد من مصنعها في "آن دونغ"، اليوم.وتخطط كوريا الجنوبية لتوزيع كمية إجمالية تبلغ 7 ملايين و230 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا خلال الربع الثاني من هذا العام، كما ستتلقى كوريا لقاحات إضافية من شركة فايزر بعد غد الأربعاء.وفي وقت سابق، قالت الحكومة الكورية إنها سوف تتلقى ما مجموعه مليون و750 ألف جرعة من لقاحات فايزر خلال هذا الشهر وحده على مراحل، كل يوم أربعاء.وتخطط الحكومة الكورية لاستئناف وتسريع الجولة الأولى من التطعيمات للمواطنين المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، والعاملين في مرافق المسنين اعتبارا من عطلة نهاية الأسبوع بلقاحات فايزر.