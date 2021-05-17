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الدولية

روسيا تزيد عدد رحلاتها المنتظمة إلى كوريا بدءا من يوم 25 مايو

Write: 2021-05-17 11:14:50

روسيا تزيد عدد رحلاتها المنتظمة إلى كوريا بدءا من يوم 25 مايو

Photo : YONHAP News

قررت روسيا زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى كوريا الجنوبية.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن المقر العملياتي الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا قد أعلن يوم السبت أن روسيا ستزيد عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.
ويشمل ذلك الرحلات التي تربط سيول وفلاديفوستوك بثلاث مرات في الأسبوع، والرحلات التي تربط سيول بخاباروفسك وإيركوتسك ويوجنو ساخالينسك مرة واحدة في الأسبوع.
وكانت روسيا قد حظرت في شهر مارس من العام الماضي الرحلات الجوية الدولية لمنع انتشار فيروس كورونا، ثم رفعت الحظر تدريجيا منذ أغسطس من العام الماضي.
وقد استأنفت موسكو رحلاتها من وإلى كوريا الجنوبية في سبتمبر من العام الماضي، مما سمح باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو وإنتشون على أساس أسبوعي.



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