وزيرة التعليم تناقش مع خبراء صحيين إجراءات الفصول الشخصية

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من المقرر أن تلتقي وزيرة التعليم الكورية "يو أون هي" بخبراء في الأمراض المعدية من أجل مناقشة طرق الاستعداد للفصول الدراسية الشخصية الشاملة، التي يتوقع عقدها في فصل الخريف القادم.وقالت وزارة التعليم إن الوزيرة "يو" ستعقد اجتماعا مع الخبراء اليوم الاثنين في سيول لمناقشة سبل تعزيز إجراءات الحجر الصحي، كما سيتم أيضا تحليل البيانات المتعلقة بإصابات فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين قبل وبعد فترة الثلاثة أسابيع الأخيرة التي عززت فيها الحكومة تدابير التباعد الاجتماعي.وشددت الوزيرة "يو" على الحاجة إلى تنفيذ فصول دراسية كاملة دون اتصال بالإنترنت اعتبارا من سبتمبر القادم، مشيرة إلى تدهور التعليم والآثار السلبية الأخرى للوباء المطول على الطلاب.وتخطط الوزارة لوضع مجموعة من الإجراءات بالتشاور مع المكاتب التعليمية المحلية والسلطات الصحية للاستعداد من أجل العودة الكاملة إلى الفصول الدراسية بناءً على نتيجة اجتماع اليوم.