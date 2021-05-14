الجيش الكوري ينشر طائرات درون تعمل بوقود الهيدروجين على أساس تجريبي

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سيتم لأول مرة تطبيق نظام طائرات صغيرة الحجم بدون طيار مزودة بأحدث تقنيات خلايا الوقود الهيدروجينية في مهام المراقبة والاستطلاع العسكرية في كوريا الجنوبية.وقالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع اليوم الاثنين إنها وقعت صفقة لشراء طائرات درون تعمل بوقود الهيدروجين، مشيرة إلى أن الجيش الكوري سيقوم بتشغيلها على أساس تجريبي اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.الجدير بالذكر أن طائرات الدرون العاملة بوقود الهيدروجين مزودة ببصريات إلكترونية وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ويمكنها الطيران بشكل مستمر لمدة 90 دقيقة، رغم أنها صغيرة الحجم.وقالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع إن مدة طيران طائرات الدرون المزودة بخلايا الوقود الهيدروجينية أطول من طائرات الدرون التقليدية التي تعمل بالبطاريات الكهربائية.وأضافت أن طائرات الدرون بالوقود الهيدروجينية لديها ضوضاءات واهتزازات أقل من نظيراتها العاملة بوقود البنزين، مما يمكنها من تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع بشكل سري.