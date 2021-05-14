كوريا تقدم دعما ماليا لمشروعات الدول النامية لمواجهة تغير المناخ

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كشفت وزارة المالية الكورية اليوم الاثنين عن خطة لتوسيع حجم الدعم المالي من صندوق التنمية والتعاون الاقتصادي، من 200 مليون دولار في العام الماضي إلى 600 مليون دولار في عام 2025، لتخصيصها في المشروعات التي ستنفذها الدول النامية لمواجهة تغير المناخ.وتنوى الوزارة زيادة حصة الدعم المالي في المجالات الخضراء من إجمالي الدعم المالي المقدم للدول النامية من 22% حاليا إلى 40% حتى عام 2025.كما تخطط الوزارة لتطوير مؤشر أخضر لصندوق التنمية والتعاون الاقتصادي ليصل إلى 2.5 نقطة من 5 نقاط.وستقوم الحكومة الكورية بتخفيض سعر فائدة على القروض التي ستقدم للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ليكون 0.1%، بما يتراوح بين 0.15% و0.25% حاليا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تخفض كوريا الجنوبية سعر الفائدة على تلك القروض من عام 2008.