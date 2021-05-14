سيول تعرب عن أسفها لانسحاب بيونغ يانغ من كأسيْ العالم وآسيا

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أعربت المتحدثة باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي جونغ جو" في موجز صحفي اليوم الاثنين عن أسف حكومة سيول لقرار كوريا الشمالية بالانسحاب من بطولتيْ كأس العالم وآسيا.وقالت المتحدثة إن وزارة التوحيد الوطني كانت تعتقد أن الأحداث الرياضية الدولية، بما في ذلك بطولة كأس العالم، سوف تكون فرصة جيدة للتبادل الرياضي بين الكوريتين، مؤكدة على أن سيول ستستمر في بذل الجهود الرامية إلى إيجاد فرص لإحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، والمصالحة والتعاون بين الكوريتين، من خلال محتلف المناسبات المختلفة، بما في ذلك الأحداث الرياضية.وقد أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأحد انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر عام 2022، ونهائيات كأس آسيا في الصين عام 2023.