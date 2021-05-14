كوريا الشمالية تنشر مدافع مضادة للطائرات على الجبهة مع كوريا الجنوبية

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تبين أن الجيش الكوري الشمالي قام بنشر مدافع مضادة للطائرات على الجبهة مع كوريا الجنوبية، بعد قيام نشطاء "التحالف من أجل كوريا الشمالية الحرة" بإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ في شهر أبريل الماضي.وكان نشطاء التحالف قد كشفوا في أواخر شهر أبريل الماضي عن مقطع فيديو لإرسال بالونات ضخمة تشمل 500 ألف من المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود، وقد تم التأكد من أن جزءا من تلك المنشورات قد عبر الحدود إلى الشمال، وأن السلطات الكورية الشمالية استولت عليها.وقد شنت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ إيل"، هجوما حادا على كوريا الجنوبية بسبب ة إطلاق تلك البالونات، ووصفت ذلك بأنه "استفزاز بحق كوريا الشمالية لا يمكن التسامح معه"، وأضافت أن كوريا الشمالية ستدرس اتخاذ إجراءات رد مناسبة.وكانت كوريا الشمالية قد قامت بإطلاق ذخائر مدافع مضادة للطائرات على البالونات التي شملت منشورات مناهضة لبيونغ يانغ في عام 2014.