الرئيس مون يؤكد أن زيارته إلى واشنطن ستعمل على تعزيز خطة اللقاح لكوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

وعد الرئيس "مون جيه-إن" باستغلال زيارته إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع في العمل من أجل تعزيز التعاون بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، وتحويل كوريا الجنوبية إلى مركز عالمي للقاحات.وأكد "مون" في الاجتماع الأسبوعي مع كبار مساعديه اليوم الاثنين أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتعجيل باستئناف الحياة الطبيعية، من خلال إجراءات الحجر الصحي والتطعيم.ومن المقرر أن يعقد "مون" أول قمة مباشرة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في واشنطن يوم الجمعة المقبل.ومن المتوقع أن يتصدر جدول أعمال القمة شراكة اللقاح بين البلدين، حيث يُتوقع أن تتم مناقشة مبادلة اللقاح أو نقل التكنولوجيا لإتاحة إنتاج اللقاح في كوريا الجنوبية.كما تعهد الرئيس في اجتماع اليوم الاثنين ببذل الجهود لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي في جميع المجالات، وتحقيق نمو بنسبة 4% هذا العام.وأضاف الرئيس أن الأهم من ذلك هو ربط النمو بالتوزيع العادل، لمعالجة التفاوت وعدم المساواة الناجمين عن الوباء، وتحقيق تحسن حقيقي في حياة المواطنين.