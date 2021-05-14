السلطات الصحية الكورية تشدد على الالتزام بارتداء الكمامات

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مع بدء الولايات المتحدة ودول أخرى في تخفيف لوائحها الخاصة بارتداء الكمامات، قالت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" إن اتباع هذا التوجه يتوقف على التقدم في عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ووضع الحجر الصحي في البلاد.وأضافت "جونغ" في إفادة إعلامية أمس الاثنين أن حوالي 10 في المائة من سكان الولايات المتحدة لديهم بالفعل مناعة طبيعية من الإصابة بفيروس كورونا، في حين أن معدل التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاحات في الولايات المتحدة قد وصل إلى 46 في المائة، كما أشارت إلى أن هناك عدد من الخبراء الأمريكيين الذين حذروا من تخفيف متطلبات ارتداء الكمامات بسرعة.وأوضحت "جونغ" أن الوضع في كوريا، بما في ذلك عدد الحالات اليومية، والإصابات الناجمة عن النسخ المتحورة من الفيروس، سوف يؤخذ في الاعتبار قبل التفكير في اتخاذ خطوة مماثلة في كوريا. وشددت المسؤولة الصحية الكورية على ضرورة تنفيذ المزيد من التطعيمات، مشيرة إلى أن معدل التطعيم الحالي بالجرعة الأولى يبلغ 7% فقط، وهو ما يحتاج إلى أن يزيد بشكل ثابت تدريجيا.