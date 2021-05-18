الرئيس مون يؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة بشأن السياسات العقارية

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة بناء على المبادئ الأساسية عند التعامل مع قضايا سوق العقارات.جاء ذلك في اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء الجديد "كيم بو كيوم".وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" في تصريحات أدلت بها أمس الاثنين أن الرئيس "مون" عقد أول اجتماع أسبوعي للسياسات مع رئيس الوزراء في وقت سابق، حيث أصدر تعليمات إلى "كيم" لاتخاذ قرار بشأن المبادئ الأساسية للتكتل الحاكم فيما يتعلق بالسياسات العقارية، في أقرب وقت ممكن.ومع تأكيده على قيمة الاستماع إلى الآراء المختلفة حول القضايا ذات الصلة ومناقشة السياسات المحتملة، قال مون إن كيم بحاجة إلى التصرف بسرعة من أجل منع حدوث فوضى، وذلك من خلال توضيح اتجاهات السياسة.وفيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا، قال مون إن أولئك الذين يتلقون تطعيمات سيحصلون على المزيد من الحرية، داعيا إلى تسريع جهود التطعيم.ومن جانبه تعهد كيم بأن يكون تحقيق الوحدة الوطنية على رأس أولوياته ومعالجة المشكلات التي يواجهها الجمهور بشكل مباشر.