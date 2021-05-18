شركات الطيران الكورية منخفضة التكلفة تتكبد خسائر تشغيلية في الربع الأول

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وسط جائحة كورونا التي طال أمدها، سجلت العديد من شركات الطيران الكورية خسائر في الربع الأول من هذا العام.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أمس الاثنين، سجلت شركة الخطوط الجوية آسيانا، وهي الشركة رقم 2 في البلاد، خسائر تشغيلية بلغت 11,2 مليار وون في الفترة من يناير إلى مارس، على الرغم من أن ذلك يمثل تحسنا بالمقارنة مع الخسائر البالغة 208,2 مليار وون في نفس الربع السنوي من العام الماضي. كما تراجعت مبيعاتها بنسبة 30.6%، لتصل إلى 783,4 مليار وون خلال الفترة المذكورة. وأضاف التقرير أن ثلاثا من شركات الطيران منخفضة التكلفة في كوريا التي أعلنت عن أحدث أرقامها الفصلية، وهي: "جين إير" و"تي واي" و"جيجو إير"، قد سجلت أيضا خسائر، حيث قفزت خسائر "جين إير" التشغيلية بنسبة 92%، من 31.3 مليار وون المسجلة في العام الماضي.وفي المقابل، سجلت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير"، وهي أكبر شركة طيران كورية، أرباحا تشغيلية في الربع الأول من هذا العام، وذلك للربع السنوي الرابع على التوالي. وقالت الشركة إن أرباحها التشغيلية بلغت 124,5 مليار وون في الربع الأول، مقارنة بخسائر بلغت 65,7 مليار وون في العام الماضي، لكن مبيعاتها تراجعت بنسبة 24 في المائة، من 2 تريليون و309,8 مليار وون، إلى تريليون و749,8 مليار وون.