بايدن يقول إن الولايات المتحدة سترسل 20 مليون جرعة لقاح إضافية إلى دول أخرى

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قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إن الولايات المتحدة سوف تشحن 20 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا إلى دول أخرى حتى نهاية الشهر القادم.وأوضح بايدن في خطاب موجز في البيت الأبيض أمس الاثنين أن بلاده سترسل 20 مليون جرعة إضافية من اللقاحات التي تمت الموافقة على استخدامها في الولايات المتحدة، مما يعني أن الولايات المتحدة سترسل 80 مليون جرعة إجمالية إلى الخارج خلال الأسابيع الستة القادمة.ومن المتوقع أن تكون الـ20 مليون جرعة من إنتاج شركات فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون.وقد وافق بايدن سابقا على شحن ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا، التي لم يُصرح باستخدامها في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وقال بايدن إنه مثلما كانت أمريكا حصنا للديمقراطية في الحرب العالمية الثانية، فإنها ستكون أيضا حصنا للقاحت في المعركة ضد جائحة كورونا من أجل كل العالم.وأضاف أن الولايات المتحدة لن تستخدم لقاحاتها للحصول على خدمات من دول أخرى.