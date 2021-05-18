الصين تدعم دعوة كوريا للمنظمات الدولية للتعاون في قضية فوكوشيما

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أعربت الصين عن دعمها لطلب كوريا الجنوبية التعاون من المنظمات الدولية فيما يتعلق بخطة اليابان لإطلاق المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط.وكان وزير المحيطات ومصائد الأسماك في كوريا الجنوبية "مون صونغ هيوك" قد بعث برسالة في الأسبوع الماضي إلى المنظمة البحرية الدولية، طلب فيها مراجعة سبل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التخلص الآمن من المياه الملوثة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن بكين تتفهم وتؤيد طلب سيول. وانتقد المتحدث الصيني الحكومة اليابانية لعدم استجابتها لمخاوف المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين، وكذلك المعارضة القوية داخل اليابان.وأضاف أن طوكيو تهدد النظام البيئي البحري العالمي وحياة الناس في البلدان الأخرى بمياه الصرف النووية الملوثة. كما اتهم اليابان بأنها تسعى فقط لتحقيق مصلحتها الذاتية من خلال قرارها الذي لا يتسم بالمسؤولية ولا بالشفافية.