انخفاض سعر بيتكوين إلى أقل مستوى منذ 3 أشهر

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انخفض سعر العملة المشفرة الرئيسية "بيتكوين" إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر، أمس الاثنين.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن أسعار البيتكوين تراجعت إلى ما يصل إلى 42 ألفا و185 دولارا أمريكيا، وهو أقل مستوى لها منذ يوم 8 فبراير الماضي.ووفقا لـ"كوين ديسك"، وهي شركة لمعلومات العملات المشفرة، فإنه حتى الساعة 2 من بعد ظهر يوم أمس الاثنين بتوقيت غرب الولايات المتحدة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 18 في المائة خلال الـ24 ساعة السابقة إلى 44 ألفا و559 دولارا أمريكيا.كما انخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأولى عالميا إلى 833,7 مليار دولار.وقال التقرير إن سعر البيتكوين بدأ ينخفض منذ الأسبوع الماضي عندما أعلن "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أن شركته قررت التوقف عن تلقي ثمن سياراتها بالبيتكوين.