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الاقتصادية

رئيس سام سونغ بايولوجيكس يتوجه للولايات المتحدة قبل القمة الكورية الأمريكية

Write: 2021-05-18 11:02:32

رئيس سام سونغ بايولوجيكس يتوجه للولايات المتحدة قبل القمة الكورية الأمريكية

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يغادر رئيس شركة "سام سونغ بايولوجيكس" الكورية الجنوبية للتكنولوجيا الحيوية، متوجها إلى الولايات المتحدة غدا الأربعاء، قبيل انعقاد قمة الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن".
ووفقا لمصادر مطلعة أمس الاثنين، فإن "جون ريم" المدير التنفيذي ورئيس شركة "سام سونغ بايولوجيكس"، سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء، حيث إن شركة التكنولوجيا الحيوية الكورية على وشك توقيع عقد لتصنيع لقاحات كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" في مصانعها. ومن المتوقع على نطاق واسع أن توقع شركة "سام سونغ بايولوجيكس" العقد بالتزامن مع القمة المرتقبة بين مون وبايدن يوم الجمعة في البيت الأبيض.
ومن جانبها، قالت شركة "سام سونغ بايولوجيكس" إنه لم يتم تقرير أي شيء بعد، وسوف يتم إصدار إعلان عام لاحقا.
وفي الوقت نفسه، ورد أيضا أن "آن جيه يونغ" الرئيس التنفيذي لشركة "إس كيه بايوساينس" سوف يغادر إلى الولايات المتحدة يوم الخميس ليرافق مون في رحلته أيضا.



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