معدل تتبع عدوى كورونا في كوريا يصل لأعلى مستوياته

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قالت الحكومة الكورية إن نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي يمكن تتبعها من خلال الاتصال بحالة مؤكدة قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى 46 في المائة.وأوضح وزير الشؤون الداخلية "جون هيه تشول" خلال اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء أن 46 في المائة من الحالات الجديدة قد أصيبت من خلال الاتصالات الفردية في التجمعات الصغيرة لأفراد الأسر أو المعارف.وأضاف الوزير "جون" أن هذه النسبة هي الأعلى منذ أن بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة في أغسطس من العام الماضي، وتوقع أن يقل عدد الحالات الجديدة عن مستوى 500 اليوم الثلاثاء.وقال جون إن الرقم اليومي انخفض بشكل طفيف، لكن مخاوف العدوى بالفيروس لا تزال مرتفعة. وقال أيضا إن معدل تكاثر العدوى بفيروس كورونا في كوريا قد وصل إلى 0,99 نقطة الأسبوع الماضي، في حين أن الرقم الخاص بمنطقة العاصمة الكبرى قد سجل 1,03 نقطة، متجاوزا مستوى نقطة واحدة مرة أخرى لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.