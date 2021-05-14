الرئيس مون يقول إن كوريا تقترب من معرفة حقيقة ما حدث في انتفاضة كوانغ جو

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن شهر مايو هو شهر الأمل في تقصى الحقائق ذات الصلة بما حدث خلال انتفاضة كوانغ جو الديمقراطية وإعادة الاعتبار لضحاياها.وأدلى الرئيس "مون" بهذا التصريح اليوم الثلاثاء على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين على اندلاع انتفاضة كوانغ جو الديمقراطية في مدينة كوانغ جو.وأضاف "مون" أن لجنة تقصى الحقائق الخاصة بانتفاضة الثامن عشر من مايو الديمقراطية قد بدأت في العام الماضي في إجراء تحقيقات نشطة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف والإبادة الجماعية ودفن الجثث سريا، وأن قوات الحكم العرفي السابق قدمت اعتذارا لذوي الضحايا، وطالبت بالعفو عما ارتكبته ضدهم.وقال إن بعض الجنود من قوات الحكم العرفي آنذاك قاموا بالإدلاء بشهادتهم بأنه تم إطلاق النار على مواطني كوانغ جو باستخدام رشاشات وبنادق، وأكد الرئيس أن كوريا تقترب الآن من معرفة ما حدث بالضبط خلال انتفاضة كوانغ جو بفضل هؤلاء الجنود الشجعان.وأعرب الرئيس "مون" عن تعاطفه مع مواطني ميانمار، قائلا إن كوريا الجنوبية ترى كوانغ جو الماضية في ميانمار الحالية، متمنيا أن تكون روح انتفاضة كوانغ جو أملا للشعب في ميانمار.وسبق وأن حضر الرئيس "مون" مراسم الاحتفال بذكرى انتفاضة كوانغ جو ثلاث مرات منذ تنصيبه، وفي عام 2017 وعام 2019 والعام الماضي.