الرئيس مون يعقد قمة مع نظيره الأمريكي بايدن يوم السبت

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تم تأكيد الجدول الزمني لأول لقاء مباشر بين الرئيسين الكوري والأمريكي.وقال "جونغ مان هو" مساعد الرئيس الكوري للتواصل مع الشعب في موجز صحفي اليوم الثلاثاء، إن الرئيس "مون جيه إين" سيقوم بزيارة لواشنطن خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين من مايو الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وسوف تعقد القمة بينهما في الساعة الثالثة من صباح يوم السبت القادم حسب توقيت كوريا، وسوف تليها قمة موسعة بمشاركة عدد من كبار مسؤولي البلدين، ثم يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا.ومن بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم بحثها في القمة المرتقبة: التعاون في مجال لقاحات كورونا، ومشاركة كوريا الجنوبية في الضغوط الأمريكية على الصين من خلال المشاركة في سلسلة توريد أشباه الموصلات وجزء من أنشطة منتدى "كواد" الأمني الرباعي، بالإضافة إلى استثمار الشركات الكورية المباشرة في الولايات المتحدة.وأكد مكتب الرئاسة الكورية موقف حكومة سيول الثابت الداعي إلى تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن سيول وواشنطن تجريان حاليا مناقشات وثيقة بشأن سياسة الولايات المتحدة الجديدة تجاه كوريا الشمالية.