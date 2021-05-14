مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين على انتفاضة كوانغ جو

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عقد اليوم الثلاثاء احتفال بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين على اندلاع انتفاضة "كوانغ جو" المطالبة بالديمقراطية يوم الثامن عشر من مايو من عام 1980، وذلك في مقبرة الثامن عشر من مايو الديمقراطية الوطنية في مدينة كوانغ جو.وعقد احتفال اليوم بحضور 99 شخصا فقط بسبب وباء كورونا، بمن فيهم رئيس الوزراء "كيم بو كيوم"، ومسؤولو المنظمات ذات الصلة بانتفاضة كوانغ جو، ورؤساء الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أعضاء أسر الضحايا الذين قتلوا خلال الانتفاضة.وفي كلمة ألقاها في الاحتفال، قدم رئيس الوزراء اعتذارا عما حدث في مدينة كوانغ جو قبل 41 عاما، مؤكدا عزم الحكومة تقصى الحقائق المتعلقة بالانتفاضة.وعلى هامش هذه الذكرى، قام رئيس الوزراء السابق "جونغ سيه كيون"، وحاكم مقاطعة كيونغ كي "لي جيه ميونغ"، ورئيس الحزب الديمقراطي الحاكم السابق "لي ناك يون"، وغيرهم من القادة السياسيين، بزيارة لمقبرة الثامن عشر من مايو.