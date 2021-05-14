السفير الكوري لدى طوكيو يقدم أوراق اعتماده للأمبراطور الياباني الأسبوع القادم

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من المنتظر أن يقدم السفير الكوري الجديد لدى اليابان "كانغ تشانغ إيل" أوراق اعتماده لأمبراطور اليابان الأسبوع القادم.وطبقا لمصادر دبلوماسية متعددة اليوم الثلاثاء، تقوم الحكومتان الكورية واليابانية بضبط الجدول الزمني لموعد إقامة مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير الكوري ليكون في غضون هذا الشهر.وقال مصدر دبلوماسي إن المراسم ستقام خلال الأسبوع القادم.وكان السفير الكوري "كانغ" قد وصل إلى اليابان يوم الثاني والعشرين من يناير الماضي لتنفيذ مهامه، وكان من المخطط أن يقدم أوراق اعتماده يوم الثامن من أبريل الماضي، ولكن تم تأجيل الموعد بسبب تعرضه للإصابة بجروح في رجله.وقد مارس السفير "كانغ" أنشطته الدبلوماسية في اليابان بعد أن قدم نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية اليابانية يوم الثاني عشر من فبراير الماضي.