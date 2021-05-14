654 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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صرح مركز التعامل مع الأوبئة في كوريا اليوم بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي تم اكتشافها طوال يوم أمس قد بلغ 654 حالة، منها 637 حالة محلية المصدر و17 حالة واردة من الخارج.واستمرت ظاهرة كثافة الإصابات في منطقة العاصمة الكبرى حيث بلغ العدد 245 حالة في سيول و159 حالة في مقاطعة كيونغ كي، بينما شهدت كل من مدينتي بوسان واولسان 27 حالة، ومقاطعة شمال كيونغ سانغ 24 حالة، ومدينة ديغو 23 حالة.ومن ناحية أخرى، وصلت438 ألف جرعة من لقاحات فايزر إلى مطار إنتشون الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم. وبهذا يكون قد تم توريد 3 ملايين و312 ألف جرعة من بين 7 ملايين جرعة من المقرر أن تتسلمها كوريا خلال النصف الأول من هذا العام، ومن المتوقع أن تصل الجرعات الباقية البالغة 3 ملايين و688 ألف جرعة على مراحل كل أسبوع.وأوضحت السلطات الصحية الكورية أن التطعيم بالجرعات الأولى من لقاحات فايزر سيبدأ في جميع مناطق البلاد يوم 22 من هذا الشهر.