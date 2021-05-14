الرئيس يهنئ المواطنين بمناسبة يوم ميلاد بوذا

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أكد الرئيس "مون جيه إين" اليوم على أن كوريا سوف تتغلب على وباء كورونا اعتمادا على طاقة مصابيح اللوتس البوذية التي تضيء قلوب الناس وتضيء الدنيا.جاء ذلك في رسالة كتبها الرئيس اليوم بعنوان "قلوبنا غير مختلفة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالا بيوم ميلاد بوذا الذي يصادف اليوم، حيث قال إننا شهدنا مناسبة كبيرة وسعيدة العام الماضي تم فيها تسجيل مهرجان مصابيح اللوتس الكوري كتراث ثقافي بشري غير ملموس ضمن منظمة اليونسكو.وأشار الرئيس إلى أن قطاع العقيدة البوذية قرر إلغاء مسيرة لمصابيح اللوتس وتنفيذ فعالية احتفالية عبر الإنترنت هذا العام رغم أنه كان يتطلع لإقامتها، معربا عن اعتقاده بأن بوذا سوف يبتسم سعيدا بتنفيذ أعمال الخير التي تؤكد على القلوب الموحدة بيننا.كما أعرب الرئيس عن شكره العميق للرهبان والمؤمنين بالعقيدة البوذية الذين يحتضنون المحتاجين دائما، متمنيا انتشار حكمة ورحمة بوذا بمناسبة حلول يوم ميلاده.