كوريا في المركز الـ35 في مؤشر السعادة الوطنية

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احتلت كوريا الجنوبية مركزا متأخرا من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث مؤشر السعادة الوطنية.وطبقا لتقرير أصدره مركز المعلومات الاقتصادية التابع لمعهد التنمية الكوري اليوم بعنوان "الاقتصاد الوطني"، بلغ معدل مؤشرات السعادة الوطنية في كوريا الجنوبية في الفترة بين عاميْ 2018 و2020، 5.85 نقطة من إجمالي 10 نقاط لتحتل كوريا المركز الـ62 من بين 149 دولة خضعت للمسح، والمركز الـ35 من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي يبلغ عددها 37 دولة، حيث جاء بعد كوريا كل من اليونان وتركيا فقط، كما بلغ مؤشر اليابان 5.94 نقطة لتتقدم على كوريا بفارق ضئيل.وكان أكثر الدول من حيث نقاط السعادة الوطنية من بين دول المنظمة الدولية فنلندا التي بلغ عدد نقاطها 7.84 نقطة وتلتها الدانمارك بـ7.62 نقطة، وسويسرا بـ7.57 نقطة، وآيسلندا بـ7.55 نقطة، وهولندا بـ7.46 نقطة.تجدر الإشارة إلى أن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة تعِد مؤشرات السعادة الوطنية اعتمادا على إجمالي الناتج المحلي والعمر المتوقع والدعم الاجتماعي في مختلف دول العالم.وقال مركز المعلومات الاقتصادية إن كوريا باعتبارها عاشر أقوى اقتصاد في العالم قد احتلت واحدا من أقل المراكز من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث مدى رضاء الشعب عن الحياة.