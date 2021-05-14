الرئيس مون يغادر كوريا اليوم متوجها إلى أمريكا

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يغادر الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعد ظهر اليوم متوجها إلى الولايات المتحدة لحضور أول قمة تعقد بينه وبين الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وصرح مكتب الرئاسة الكورية بأن الرئيس مون سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بدءا من اليوم وعلى مدار 4 أيام تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي.ويعد الرئيس الكوري ثاني قائد يلتقي به الرئيس الأمريكي بعد رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا"، كما تعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الكوري للخارج منذ زيارته إلى الصين لحضور القمة الكورية الصينية اليابانية التي عقدت في شهر ديسمبر من عام 2019.ومن المقرر أن تعقد القمة الكورية الأمريكية صباح يوم السبت القادم بتوقيت كوريا، حيث تشمل أولا مباحثات ثنائية بين الرئيسين فقط، ثم مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم الإعلان عن نتائج المباحثات في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة.ومن المتوقع أن يتم خلال المباحثات التركيز على مناقشة سبل التعاون الثنائي في مجال السياسة تجاه كوريا الشمالية.وأوضح مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية أن الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي يناقشان الآن ما سيتم تضمينه في البيان المشترك الصادر عن القمة بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.كما سيتم خلال القمة مناقشة التعاون في مجال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويخطط الرئيس مون بعد المباحثات للانتقال إلى مدينة أتلانتا حيث يزور مصنعا لبطاريات السيارات الكهربائية تديره شركة إس كي إينوفيشن الكورية هناك.وأضاف المسؤول أن الرئيس مون قد يحضر أيضا مراسم توقيع اتفاقية للاستثمار في مجال اللقاحات بين شركتين أمريكية وكورية.ومن المقرر أن يعود الرئيس مون إلى البلاد في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 23 من هذا الشهر.