واشنطن تعلن تمسكها بالاتفاق الكوري الشمالي الأمريكي في سنغافوره

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صرح مسؤول كبير في حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن الحكومة الأمريكية تخطط للحفاظ على الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع كوريا الشمالية، بما في ذلك اتفاق سنغافوره الذي تم التوصل إليه خلال فترة الحكومة السابقة.وقال المسؤول في مقابلة مكتوبة أجرتها معه وسائل الإعلام قبل انعقاد القمة الكورية الجنوبية الأمريكية يوم السبت القادم، إن سياسة حكومة الرئيس بايدن تقوم على أساس الأمور المتفق عليها في الحكومات الأمريكية السابقة بما في ذلك اتفاق سنغافوره.الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تعتبر اعترافا بما يسمى بيان سنغافوره المشترك الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" بعد مباحثات القمة بينهما في شهر يونيو من عام 2018، وتعتبر الأولى من نوعها منذ انطلاق حكومة الرئيس "بايدن".وتفسر هذه التصريحات بأن حكومة بايدن تعترف بالاتفاقات التي جرت بين النظام الكوري الشمالي والحكومة الأمريكية السابقة وتفتح مجالا لممارسة الدبلوماسية الفعالة تجاهه.