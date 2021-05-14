مناورات جوية بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة كوريا واليابان في يونيو

Photo : KBS News

من المقرر عقد تدريبات جوية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تشارك فيها تضم كوريا الجنوبية واليابان الشهر القادم.وأكدت القوات الجوية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء مشاركتها في مناورات "ريد فلاغ- ألاسكا" التي ستقام في قاعدة "إيلسون" الجوية في ولاية ألاسكا الأمريكية في شهر يونيو القادم.وكانت القوات الجوية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة كوريا الجنوبية واليابان في التدريبات التي ستجرى خلال الفترة من 10 إلى 25 يونيو، موضحة أنه سيتم خلالها تبادل "التكتيكات والتقنيات والإجراءات، مع تحسين التشغيل البيني بين الطيارين المشاركين".وسوف تكون تلك أول مناورات عسكرية مشتركة كبيرة بمشاركة الدول الثلاث في أعقاب محادثات "اثنان زائد اثنيْن" التي شارك فيها وزراء خارجية ودفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في سيول في شهر مارس الماضي، حيث شدد البلدان الحليفان على التعاون الثلاثي مع اليابان.وكانت آخر مرة شاركت فيها كوريا الجنوبية في تلك التدريبات التي تعقد سنويا في عام 2018.وسوف تحشد الدول المشاركة حوالي ألف وخمسمائة جندي، وأكثر من 100 طائرة ضمن تلك التدريبات.