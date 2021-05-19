رئيس الوزراء الكوري يرفض تخفيف الضرائب العقارية الشاملة

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أعرب رئيس الوزراء الكوري "كيم بو كيوم" عن رفضه لوجهات النظر المطالبة بتخفيف الضرائب العقارية الشاملة.جاء ذلك في اجتماع مع الصحفيين في المجمع الحكومي في مدينة سيجونغ أمس الثلاثاء، حيث قال كيم إنه على دراية جيدة بمقترحات الدوائر السياسية بفرض الضرائب العقارية الشاملة على العقارات التي تبدأ أسعارها من 1,2 مليار وون بدلا من 900 مليون وون حاليا.ويذكر أن المنازل التي تقل قيمتها عن 900 مليون وون لا تخضع حاليا للضريبة، لكن مؤيدي الاقتراح يقولون إنه يجب رفع الحد الأدنى لأسعار العقارات لكي يتوازى مع ارتفاع أسعار المساكن في السنوات الأخيرة.وقال كيم إن مثل هذا التغيير سيؤثر سلبا على المواطنين الذين امتثلوا لتوجيهات الحكومة لاحتواء المضاربات العقارية، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تحافظ على هدف سياساتها المتمثل في تخفيض أسعار المساكن ببطء ولكن بثبات، والحفاظ على استقرارها. ووصف رئيس الوزراء أي عائدات من ارتفاع أسعار المساكن بأنها "دخل غير مكتسب"، معربا عن اعتقاده بأنه يجب إعادة هذه العائدات إلى المجتمع بطريقة أو بأخرى. كما أشار إلى أن الأحياء الغنية لا يوجد فيها منشآت مضرة للبيئة مثل محارق القمامة ومحطات توليد الكهرباء، داعيا إلى توزيع أكثر إنصافا لهذه المخاطر بين المجتمعات.