القائد المعين للقوات الأمريكية في كوريا يؤكد على أهمية المناورات العسكرية المشتركة

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قال "بول لاكاميرا" القائد المعين للقوات الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة والقوات الأمريكية في كوريا إن المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة الكبيرة مهمة ليس فقط في بناء الاستعدادات وبل أيضا في بناء الثقة الميدانية.جاء ذلك في جلسة استماع لتعيينه نظمتها لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس ردا على سؤال عن الموافقة على استئناف المناورات المشتركة الكورية الأمريكية في الوقت الذي مضى فيه أكثر من عامين على إجرائها.كما أكد أن المناورات المشتركة مهمة جدا في بناء الاستعدادات وأيضا في توفير فرص للتعاون بين القوات الأمريكية والكورية .يشار إلى أن الجانبين الكوري والأمريكي ظلا يقومان بتعديل في حجم المناورات المشتركة بينهما من أجل مساندة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع السلاح وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية منذ القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي عقدت في سنغافوره في شهر يونيو عام 2018.وتعليقا على تأثيرات الصين على المنطقة، قال إن التبسيط المفرط لدور الصين في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة قد يحرج الجانب الأمريكي، موضحا أنه يعتقد أن الصين تلعب دورا في كل من الكوريتين.