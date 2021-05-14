كوريا الشمالية تطلب لقاحات من كوفاكس وترفض رصد عمليات التطعيم

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نقل تقرير نشرته وكالة كيوطو اليابانية للأنباء أمس عن مصادر دبلوماسية في العاصمة الصينية بكين قولها إن كوريا الشمالية طلبت من المشروع الدولي لشراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، "كوفاكس"، إمدادها باللقاحات، لكنها رفضت في نفس الوقت مراقبة عمليات التطعيم لديها.وأضاف التقرير أن "كوفاكس" طالب كوريا الشمالية السماح بدخول موظفيه للمراقبة من أجل التأكد من إجراء التطعيم بشكل صحيح كشرط لإمدادها باللقاحات، لكن الجانب الكوري الشمالي لم يطرح أي خطة مفصلة للتطعيم كما لم يوضح من الذين سيتلقون التطعيم.وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن كوريا الشمالية تنتظر تغيير كوفاكس لموقفه وتقديم اللقاحات إليها دون مراقبة، وهو ما يجعل من الصعب توقع موعد تقديم اللقاحات إلى كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أغلقت حدودها بإحكام منذ شهر يناير من العام الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، وطلبت من كوفاكس تقديم اللقاحات. وكان من المقرر تقديم مليون و700 ألف جرعة من لقاحات أسترازينكا إليها حتى نهاية هذا الشهر، لكن كوفاكس قرر تأجيل تقديم اللقاحات حتى النصف الثاني من هذا العام.