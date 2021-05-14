النائبة نا كيونغ وان تعلن ترشحها لرئاسة الحزب المعارض الرئيسي

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أعلنت النائبة البرلمانية "نا كيونغ وان" عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي عن ترشحها لمنصب الرئيس القادم للحزب، مؤكدة على روح القيادة المتميزة بالقرارات الحاسمة وليس فقط الخبرة والطموح السياسي.وعقدت النائبة "نا" مؤتمرا صحفيا اليوم أمام مقر البرلمان، حيث وصفت الانتخابات الرئيسية القادمة بأنها تمثل مفترق طرق بين العودة إلى جمهورية كوريا التي يتم فيها تأمين الحرية بشكل كامل، والاتجاه إلى جمهورية كوريا التي يتم فيها إجبار الناس على المساواة بطريقة آلية، موضحة أن سبب ترشحها هو أن تجعل من الحزب بوتقة تضم مرشحين وقوى خارج الحزب من أجل تغيير السلطة الحاكمة، وأكدت على أنها سوف تدير عملية اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة بشكل غير اعتيادي، وأشارت في هذا الصدد إلى إرادتها ترشيح النائب العام السابق "يون صوك يول".كما أعربت "نا" عن اعتقادها بأنه من غير السهل تغيير الهيكل السياسي القائم على حزبين حاليا، وقالت إنه إذا أراد النائب العام السابق "يون" أن يصبح مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة، فسوف يكون من الأفضل له أن ينضم إلى حزبها.ومع إعلان النائبة "نا" عن ترشحها لزعامة الحزب المعارض الرئيسي، من المتوقع أن يشارك في انتخابات رئاسة الحزب القادمة 10 مرشحين، بمن في ذلك النواب الحاليون "جو كيونغ تيه" و"جو هو يونغ" و"هونغ مون بيو" و"يون يونغ صوك" و"جو هيه جين" و"كيم اونغ" و"كيم اون هيه"، والنائب السابق "شين صانغ جين"، وعضو اللجنة العليا السابق "لي جون صوك".