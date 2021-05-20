الرئيس الكوري يصل إلى الولايات المتحدة لعقد قمة مع نظيره الأمريكي

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وصل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى قاعدة "أندروز" الجوية بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن بعد ظهر أمس الأربعاء في بداية زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام تتضمن عقد أول قمة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في البيت الأبيض، في وقت مبكر من يوم بعد غد السبت بتوقيت كوريا.ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان طرق استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية بناء على السياسة الجديدة للولايات المتحدة، كما سيناقشان التعاون بشأن لقاحات كورونا وسط النقص العالمي في إمدادتها. وتشمل البنود الأخرى المحتملة على جدول أعمال القمة التعاون في مجال أشباه الموصلات والبطاريات والتصدي لمشكلة تغير المناخ.ومن المقرر أن يقوم الرئيس الكوري اليوم الخميس بزيارة إلى مقبرة "أرلينغتون" الوطنية، قبل أن يعقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" وقادة آخرين في مجلس النواب الأمريكي. وسوف يحضر مون أيضا حفل وضع حجر الأساس لبناء جدار تذكاري للجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، ويلتقي مع الكاردينال "ويلتون غريغوري"، وهو أول كاردينال أمريكي من أصل أفريقي.