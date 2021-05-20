الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا تظل في مستوى 600 لليوم الثاني

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ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في نطاق 600 لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء، على الرغم من أنه كان عطلة رسمية احتفالا بيوم ميلاد بوذا، ومن ثم انخفض عدد الاختبارات التي أجريت فيه.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الخميس إنه تم اكتشاف 646 حالة إصابة جديدة طوال يوم أمس، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المتراكم في البلاد إلى 134 ألفا و117. وقد توفي أربعة أشخاص آخرين بسبب الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ألف و916. ومن بين حالات الإصابة الجديدة أمس، كانت هناك 619 إصابة محلية المصدر، منها 434، أي حوالي 70 في المائة، في منطقة العاصمة سيول.وقالت الوكالة إن الموجة الرابعة من الوباء قد بدأت وسط استمرار التجمعات التي تشمل العائلات والأصدقاء في شهر مايو الجاري الذي يشهد العديد من الأيام التذكارية المرتبطة بالأسرة، مثل يوم الآباء ويوم الأطفال وغيرها.ومن المتوقع أن تمدد السلطات الصحية الكورية غدا الجمعة لوائح التباعد الاجتماعي الحالية، بما في ذلك حظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر، لتصبح سارية المفعول اعتبارا من يوم الاثنين القادم.