اليابان تعتقل متطرفين يمينيين بتهمة تزوير توقيعات ضد تمثال فتاة السلام

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اعتقلت الشرطة اليابانية بعض المسؤولين في إحدى الجماعات اليمينة المتطرفة التي قامت بتنفيذ حملة مضادة لرئيس حكومة محلية بحجة تنظيم مهرجان ثقافي دولي في منطقة "ايتشيهيون" يتم فيه استعراض تمثال لفتاة السلام من ضحايا الاسترقاق في عام 2019.وقال تقرير بثته قناة "إن إتش كي" اليابانية إن الشرطة اعتقلت أمس 4 أشخاص، بمن فيهم "داناكا داكاهيرو" المدير العام لجماعة "إعادة جمع مليون شخص في ايتشي"، حيث إنهم قاموا بتزوير كمية كبيرة من توقيعات المشاركة في الحملة المضادة لرئيس الحكومة المحلية "اومورا هيدياكي"، باستخدام أسماء الناخبين في المنطقة أو إصدار أوامر بتزوير التوقيعات، في شهر أكتوبر الماضي.وكانت لجنة مراقبة الانتخابات التابعة لمنطقة "ايتشيهيون" قد قامت منذ بداية هذا العام بفحص حوالي 435 ألف توقيع، وتأكدت من أن 83% منها كانت مزورة، وظلت الشرطة اليابانية تحقق في القضية منذ شهر فبراير الماضي.وقال رئيس الحكومة المحلية "اومورا" إن هذه القضية ليست سوى "عنف يحطم الديمقراطية اليابانية"، مؤكدا على ضرورة توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية.