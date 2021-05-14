الحزب المعارض يقترح إنشاء هيئة للتعاون مع الولايات المتحدة في اللقاحات

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يقوم وفد تابع لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي يضم النائبين "تشيه هيونغ دو" و"بارك جين"، بزيارة إلى الولايات المتحدة حاليا، حيث اقترح إنشاء هيئة برلمانية متعددة الأحزاب من أجل تعزيز التعاون الكوري الأمريكي في مجال اللقاحات.وعقد الوفد مؤتمرا صحفيا أول من أمس الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال فيه إنه سيدعو إلى إنشاء ما يسمى بـ"اللجنة الخاصة للقاحات كورونا" من أجل تعزيز تعاون البلدين في اللقاحات، وبناء مركز دولي للقاحات، بحيث يتم مناقشة هذا المقترح خلال القمة الكورية الأمريكية بعد غد السبت.وأضاف أن دعم تطوير اللقاحات وإنتاجها بشكل مكثف يعتبر مهمة رئيسية للبرلمان، وأكد على ضرورة مساندة الصناعات والشركات ذات الصلة بوعود الدعم الواضحة.كما شدد على أن التعامل والاستعداد للأمراض يعتبر من الأمور التي يتوجب على البرلمان القيام بها بغض النظر عن المصالح الحزبية من أجل الشعب ومستقبل الدولة.قال النائب "بارك" إن كوريا تمتاز بأفضل الشروط لمبادلة اللقاحات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سمع ردود فعل إيجابية على هذه الفكرة من قبل الدائرة السياسية في واشنطن.ومن جانبه أكد النائب "تشيه" على أهمية الدعم السريع للميزانيات الضخمة لإنشاء مركز للقاحات، وتعهد بالتعاون بين جميع الأحزاب.