اتحاد مراسلي الإذاعة يؤكد على أهمية إجراء إصلاحات فورية

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أصدر اتحاد مراسلي الإذاعة في كوريا بيانا اليوم ينتقد فيه تأخر البرلمان في مناقشة تعديل القوانين وتحسين الأنظمة ذات الصلة بالإذاعة وسياسة صناعة الإذاعة، رغم ضرورة الانتهاء من تعديل القوانين المعنية حتى شهر يونيو القادم، حيث إن تغيير أعضاء مجالس الإدارة ورؤساء الإذاعات العامة، بما في ذلك كي بي إس وإم بي سي، سيبدأ في شهر أغسطس القادم.وأشار البيان إلى أن الإذاعة الكورية التي وضعت حجر الأساس لأسطورة نجاح موجة الثقافة الكورية "هالليو" تعاني حاليا من صعوبات ناجمة عن تدفق الشركات العالمية الكبرى مثل "نيتفليكس"، وتضخم بوابات الإنترنت الكبرى محليا، وأيضا تضخم الشركات الكبيرة للتسلية مثل "سي جي".وحذر من أنه إذا لم يتم تقديم الدعم العام بسرعة وتعديل القوانين ذات الصلة فسوف تتدهور شركات الإذاعة العامة والخاصة في مختلف أنحاء البلاد، واتهم البرلمان بأنه يقوم فقط بإجراء الإصلاحات الصحفية والإذاعية حسب المصالح الحزبية.ودعا البيان الحكومة الحالية والحزب الحاكم إلى الانخراط بسرعة وبجهود مخلصة من أجل مناقشة القنوانين ذات الصلة، كما دعا حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي إلى وقف إثارة الخلافات المزعجة والتعاون مع الحكومة والحزب الحاكم في مناقشة جميع الشؤون الخاصة بالإصلاحات الإذاعية.