انخفاض عدد المشاركين في أولمبياد طوكيو إلى النصف

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قال تقرير بثته قناة "إن إتش كي" وتقرير نشرته صحيفة "يوميوري" اليابانيتان اليوم إنه من المتوقع أن ينخفض عدد اللاعبين والمسؤولين الإداريين الذين سيزورون اليابان خلال دورتي طوكيو للألعاب الأولمية، والدورة البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى نصف العدد الذي كان متوقعا في البداية.ونقت التقارير عن مسؤول حكومي قوله إنه كان من المتوقع في البداية أن يشارك حوالي 200 ألف شخص من اللاعبين والإداريين في الدورتين، إلا أنه يتم حاليا تعديل وتخفيض العددهم ليكون حوالي 94 ألفا من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.كما نقلت التقارير أيضا عن عدد من المسؤولين الحكوميين قولهم إن حوالي 69 ألف شخص، منهم 15 ألف لاعب و10 آلاف مشرف ومدرب، و43 ألفا من الصحفيين والمسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية، سوف يزورون اليابان في فترة أولمبياد طوكيو التي من المقرر تنظيمها في شهر يوليو القادم.وتوقع المسؤولون أن يزور اليابان حوالي 25 ألف شخص بمن فيهم 15 ألف شخص من اللاعبين والمشرفين والمدربين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي ستعقد في شهر أغسطس القادم.