الشركات الكورية تعلن عن خطط استثمار ضخمة على هامش قمة مون وبايدن

Photo : YONHAP News

تتجه الأنظار في الوقت الجاري إلى خطط الاستثمار المرتقبة التي ستطرحها الشركات الكورية الجنوبية الكبرى، حيث يرافق العديد من الرؤساء التنفيذيين لتلك الشركات الرئيس "مون جيه إين" في زيارته إلى الولايات المتحدة.ووفقا لمصادر في دائرة الأعمال الكورية، توجه ممثلون عن أكبر أربع مجموعات شركات كورية إلى واشنطن يومي الأربعاء والخميس، قبل القمة المرتقبة بين الرئيس "مون" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في العاصمة الأمريكية غدا السبت بتوقيت كوريا.ومن المتوقع أن يحضر ممثلو الشركات الكورية الاجتماعات التي ستستضيفها وزارة التجارة الأمريكية.ومن بين المرافقين البارزين للرئيس "مون" في زيارته: "كيم جونغ هيون" الرئيس التنفيذي لشركة "إل جي" لحلول الطاقة، و"كونغ يونغ وون" رئيس مجموعة "هيون ديه موتور".وتشير التقارير إلى أن الشركات الكورية تخطط لاستثمار ما مجموعه 40 تريليون وون في الولايات المتحدة، بما في ذلك 20 تريليون وون من شركة "سام سونغ" للإلكترونيات، و8 تريليونات من شركة "هيون ديه موتور".