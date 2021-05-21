السياسية سيول تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعربت كوريا الجنوبية مجددا عن قلقها العميق بشأن تصاعد العنف وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين في الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" موقف الحكومة في إحاطة إعلامية منتظمة أمس الخميس، حث فيها الطرفين على تخفيف حدة التوتر ووقف استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المدنيين، معربا عن دعم حكومة كوريا الجنوبية للجهود الدولية للوساطة بين الجانبين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد تعهد أول من أمس الأربعاء بالمضي قدما في الهجوم العسكري العنيف على قطاع غزة، رغم دعوات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لإنهاء العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 220 فلسطينيا، من بينهم 64 طفلا و38 امرأة، فضلا عن مقتل عشرات الإسرائيليين وإصابة 1700 آخرين.

ومن ناحية أخرى، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن إصابة أي كوري جنوبي يعيش في المنطقة بسبب الصراع بين الطرفين.

