اختطاف قبطان كوري وأربعة من طاقم سفينة صيد بالقرب من غانا

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أفادت بعض التقارير بأن قبطانا كوريا جنوبيا وأربعة من أفراد طاقمه قد اختُطفوا في المياه القريبة من غانا في غرب أفريقيا.ووفقا لتقرير صادر عن شركة "درياد غلوبال" للأمن والاستخبارات البحرية، قام قراصنة باختطاف البحارة الخمسة من السفينة "أتلانتيك برينسس" لصيد أسماك التونة في حوالي الساعة 6:30 من مساء أول من أمس الأربعاء في المياه القريبة من "تيما" في غانا.ويتكون طاقم الرسفينة من قبطان كوري جنوبي وثلاثة بحارة صينيين وبحار روسي.وقالت "درياد غلوبال" إن زورقا سريعا على متنه ثمانية قراصنة اقترب من سفينة الصيد وصعد على سطحها خمسة رجال مسلحين بعد ذلك، وهو ما يعني أن السفينة قد اختُطفت.وأشار التقرير إلى أنه تم حتى الآن في عام 2021 اختطاف 56 شخصا في 5 حوادث وقعت في خليج غينيا.