البيت الأبيض يؤكد أن كوريا الشمالية موضوع مركزي في قمة مون وبايدن

Photo : YONHAP News

قال البيت الأبيض أمس الخميس إن كوريا الشمالية ستكون موضوعا مركزيا في القمة المرتقبة بين رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن".وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي بشأن القمة المقرر عقدها اليوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.وأكدت المتحدثة أن كوريا الشمالية ستكون موضوعا مركزيا في المناقشات، لكن الرئيسين الكوري والأمريكي سيناقشان أيضا المناخ والمشاركة الاقتصادية، والقضايا ذات الصلة بالصين، وأن كل هذه الموضوعات ستكون ضمن المحادثات الثنائية.وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع بين "بايدن" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قالت المتحدثة إن ذلك لن يكون على رأس جدول أعمال الرئيس "بايدن".وفيما يتعلق بعدم انضمام كوريا الجنوبية مجموعة "كواد" الرباعية التي تقودها الولايات المتحدة وتشمل اليابان وأستراليا والهند، قالت "ساكي" إن كوريا الجنوبية شريك مهم للغاية للولايات المتحدة.