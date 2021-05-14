الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

البيت الأبيض يؤكد أن كوريا الشمالية موضوع مركزي في قمة مون وبايدن

Write: 2021-05-21 10:20:12Update: 2021-05-21 10:21:23

البيت الأبيض يؤكد أن كوريا الشمالية موضوع مركزي في قمة مون وبايدن

Photo : YONHAP News

قال البيت الأبيض أمس الخميس إن كوريا الشمالية ستكون موضوعا مركزيا في القمة المرتقبة بين رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن".
وأدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي بشأن القمة المقرر عقدها اليوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.
وأكدت المتحدثة أن كوريا الشمالية ستكون موضوعا مركزيا في المناقشات، لكن الرئيسين الكوري والأمريكي سيناقشان أيضا المناخ والمشاركة الاقتصادية، والقضايا ذات الصلة بالصين، وأن كل هذه الموضوعات ستكون ضمن المحادثات الثنائية.
وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع بين "بايدن" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قالت المتحدثة إن ذلك لن يكون على رأس جدول أعمال الرئيس "بايدن".
وفيما يتعلق بعدم انضمام كوريا الجنوبية مجموعة "كواد" الرباعية التي تقودها الولايات المتحدة وتشمل اليابان وأستراليا والهند، قالت "ساكي" إن كوريا الجنوبية شريك مهم للغاية للولايات المتحدة.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;