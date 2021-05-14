الرئيس مون يلتقي برئيسة مجلس النواب الأمريكي

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التقى الرئيس "مون جيه إين" أمس الخميس برئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" وعدد من قادة الكونغرس الآخرين لمناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بشأن لقاحات فيروس كورونا وبعض القضايا الأخرى.وفي الاجتماع الذي عُقد في مقر الكونغرس "كابيتول هيل"، أشاد "مون" بقيادة الولايات المتحدة في الإمدادات العالمية للقاحات فيروس كورونا، وأعرب عن أمله في أن تقوم سيول وواشنطن بتنسيق السياسات الصحية والأمنية عن كثب، خاصة ما يتعلق بإمدادات لقاحات كورونا.وفيما يتعلق بالمشاركات الاقتصادية، أشار "مون" إلى أن الشركات الكورية الجنوبية تحتل مكانة مهمة في سلسلة التوريد العالمية من حيث القدرة الإنتاجية في قطاعي أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية. وأكد تعاون كوريا الجنوبية النشط مع الولايات المتحدة في تلك الصناعات الجديدة.وفيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، أشار "مون" إلى أن إدارة "بايدن" وضعت استراتيجية "عملية ومتطورة" بشأن كوريا الشمالية.وشدد على الجهود المبذولة لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية على أساس التعاون بين سيول وواشنطن.