ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا للشهر السادس في أبريل

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في أبريل، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتزايد الطلب على قطاعات السيارات وبناء السفن والتشييد.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات 107.68 نقطة في أبريل، بزيادة نسبتها 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5.6%.وبذلك سجل المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم، نموا للشهر السادس على التوالي منذ نوفمبر من العام الماضي.وقد قادت السلع الصناعية هذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 1.1% في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، لتسجل نموا للشهر الحادي عشر على التوالي.ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار السلع الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 2.9% على أساس شهري في أبريل.