نائب أمريكي يقترح مشروع قانون يدعو إلى إعلان نهاية للحرب الكورية

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اقترح أحد النواب الأمريكيين مشروع قانون يدعو إلى بذل جهود للتوصل إلى اتفاق ملزم للسلام وإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.وقدم النائب "براد شيرمان"، وهو عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون بعنوان "قانون السلام في شبه الجزيرة الكورية"، أمس الخميس.ويحث مشروع القانون الولايات المتحدة على متابعة الجهود الدبلوماسية المستدامة وذات المصداقية لإنهاء الحرب الكورية.كما يدعو وزارة الخارجية إلى التواصل مع كوريا الشمالية لتحسين العلاقات بين البلدين، وإنشاء مكاتب اتصال في عاصمتي البلدين.كما يحث مشروع القانون الإدارة الأمريكية على النظر في رفع حظر السفر إلى كوريا الشمالية بالنسبة للكوريين الأمريكيين الذين لديهم عائلات في كوريا الشمالية.ويأتي مشروع القانون في الوقت الذي يقوم فيه رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" بزيارة إلى الولايات المتحدة حيث سيجتمع مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن". وقد دعا "مون" سابقا إلى إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.