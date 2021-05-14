الاقتصادية عودة الطفرة العالمية لرقائق الذاكرة الرقمية

من المتوقع أن تبدأ السوق العالمية لرقائق الذاكرة الرقمية في الانتعاش خلال هذا العام، ليسجل حجم مبيعاتها رقما قياسيا جديدا خلال العام القادم.

وطبقا لتقرير صادر عن شركة "آي سي إنسايتس" المتخصصة في أبحاث السوق العالمية، من المتوقع أن يصل حجم المبيعات العالمية من رقائق الذاكرة الرقمية إلى 180.4 مليار دولار في العام القادم، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وكان حجم المبيعات قد بلغ ذروته بـ163.3 مليار دولار في عام 2018، وبدأ ينخفض ليبلغ 110.4 مليار دولار في عام 2019، ثم تعافى مرة أخرى من الركود.

وتوقع التقرير أن يصل حجم مبيعات رقائق الذاكرة الرقمية هذا العام إلى 155.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 23% مقارنة بالعام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار رقائق "دي رام"، وأن يصل إلى 180.4 مليار دولار العام القادم، و219.6 مليار دولار في عام 2023.