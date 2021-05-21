رئيس البرلمان الكوري يقوم بجولة تشمل روسيا والتشيك

Photo : YONHAP News

أعلن البرلمان الكوري اليوم الجمعة أن رئيس البرلمان "بارك بيونغ سوك" سيقوم بزيارة لكل من روسيا والتشيك اعتبارا من غد السبت ولمدة 9 أيام.وفي أثناء زيارته لروسيا خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى السادس والعشرين من مايو، سيجري لقاءات مع كل من رئيس مجلس الدوما "فياتشيسلاف فولودين"، ورئيسة محلس الاتحاد الروسي "فالنتينا ماتفينكو"، ويبحث معهما القضايا المتعلقة بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا، والمشروعات الروسية لتطوير مناطق الشرق الأقصى والقطب الشمالي، واقتصاد الهيدروجين، والتعاون الثلاثي بين روسيا والكوريتين، وتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة في مجالي الخدمات والاستثمار.وسيدعو رئيسُ البرلمان الكوري "بارك" الجانبَ الروسي إلى القيام بدور بناء في حل القضية النووية لكوريا الشمالية.وخلال إقامته في جمهورية التشيك خلال الفترة من يوم السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من مايو، سيجتمع مع كل من الرئيس "ميلوش زيمان"، ورئيس الوزراء "أندريه بابيش"، ورئيس مجلس الشيوخ "ميلوس فيسترسيل"، ورئيس مجلس النواب "راديك بوندراتشيك".وسوف يبحث معهم مشاركة الشركات الكورية في مشروع بناء محطة للطاقة النووية في الشيك، وإنشاء نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية، وتنظيم اجتماع برلماني بين الكوريتين.