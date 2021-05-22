الرئيس مون والرئيس الأمريكي بايدن يتفقان على التعامل مع كوريا الشمالية من خلال الحوار

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اتفق الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" على التعامل مع قضايا كوريا الشمالية من خلال الحوار.وشارك الرئيس "مون" نتائج قمته الأولى من "بايدن" التي عُقدت في البيت الأبيض أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع "بايدن" عقب محادثاتهما، مشيرًا إلى أنه يتوقع ردا إيجابيا من بيونغ يانغ.وأشار "بايدن" إلى أن تحالف سيول وواشنطن له تأثير يتجاوز شبه الجزيرة الكورية ويصل إلى العالم بأسره، مضيفا أنهما اتفقا على العمل معا لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية من خلال تخفيف التوترات.وقال "بايدن" إنه و"مون" يشتركان في التصور بشأن الوضع الحالي في شبه الجزيرة، وناقشا الإجراءات اللازمة لجر كوريا الشمالية إلى الحوار الدبلوماسي. وأكد أن واشنطن ستسمح لسيول بالمشاركة عن كثب في الاستراتيجيات والمقاربات المتعلقة بكوريا الشمالية.كما كشف "بايدن" عن تعيين "سونغ كيم"، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، كممثل خاص للسياسات الكورية الشمالية.وقد تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية خلال القمة الأولى التي تُعقد وجها لوجه بين "مون" و"بايدن"، ومن بينها لقاحات فيروس كورونا.واتفق الزعيمان على إقامة شراكة عالمية شاملة بشأن لقاح فيروس كورونا، ومواصلة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ذلك المجال.كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية وشبكة إمداد الأدوية، بالإضافة إلى استكشاف الفضاء ومجالات الطاقة الخضراء.وتمت مناقشة التعاون في مجال الطاقة النووية، مع اتفاق الجانبين على السعي إلى تصدير مفاعلات نووية لدول ثالثة.