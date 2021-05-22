كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على إنهاء المبادئ التوجيهية الثنائية الخاصة بالصواريخ

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وافقت الولايات المتحدة على إلغاء المبادئ التوجيهية المتعلقة بالصواريخ بالنسبة لكوريا الجنوبية.وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عقب القمة الثنائية التي عقدت بينهما في البيت الأبيض أمس الجمعة، قال الرئيس "مون جيه إين" إنه يعلن أن المبادئ التوجيهية قد تم إلغاؤها.وتسمح هذه الخطوة لسيول بالحصول على السيادة الصاروخية الكاملة لأول مرة منذ 42 عاما.وبموجب المبادئ التوجيهية التي وضعت في عام 1979، وافقت كوريا الجنوبية على تحديد أقصى مدى للصواريخ عند 180 كيلومترا مقابل تلقي التكنولوجيا من الولايات المتحدة، وكانت واشنطن في ذلك الوقت قلقة من حدوث سباق تسلح في شمال شرق آسيا.ثم خففت واشنطن القيود تدريجيا على مر السنين، مع تزايد التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية. وقد تم مراجعة المبادئ التوجيهية 4 مرات حتى الآن.وقال "مون" إنه اتفق مع "بايدن" على تعزيز الموقف الدفاعي المشترك، وأكد مجددا التزام الحليفين بنقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى الجانب الكوري الجنوبي.