التكتلات الكورية الجنوبية تعلن عن خطط استثمار أمريكية بقيمة 40 تريليون وون

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أعلنت التكتلات الكورية الجنوبية الأربعة الكبرى عن خطط استثمارية ضخمة في الولايات المتحدة تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 40 تريليون وون.وتم الإعلان عن استثمارات بقيمة 39.4 مليار دولار أمريكي من قبل الشركات الكورية الجنوبية، ومن بينها شركة "سامسونغ" و"إس كيه"، خلال اجتماع المائدة المستديرة للشركات الذي عُقد في وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن أمس الجمعة.وقد حضر الاجتماع الرئيس "مون" ووزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو"، وذلك قبل عقد قمة الرئيس "مون" مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وأعلنت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات رسميا عن خطتها لاستثمار 17 مليار دولار في مصنع جديد لسبك أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بينما أعلنت شركة "إل جي" لحلول الطاقة وشركة "إس كيه إنوفيشن" عن مشاريع استثمارية فردية أو مشتركة بقيمة 1.4 مليار دولار.وقالت شركة "هيونداي موتور" إنها ستستثمر ما مجموعه 7.4 مليار دولار في توسيع إنتاج السيارات الكهربائية والبنية التحتية لإعادة الشحن. وقالت "إس كيه هاينكس" إنها ستنفق أيضًا مليار دولار في بناء مركز بحث وتطوير واسع النطاق في وادي السيليكون.