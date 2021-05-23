كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توقعان 4 صفقات بشأن شراكة اللقاحات

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وقعت حكومة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والشركات من البلدين أمس السبت 4 اتفاقيات لتعزيز شراكة اللقاحات بين البلدين.وحضر رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين"، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، حدث شراكة اللقاحات الذي عُقِد في واشنطن.وفي هذا الحدث، وقعت شركة "سامسونغ بيولوجيكس" للصناعات الدوائية اتفاقية لتصنيع لقاح شركة "موديرنا" في مصنعها المحلي.وقال الرئيس "مون" إن شراكة اللقاح تهدف إلى تحقيق زيادة كبيرة في إمدادات اللقاحات العالمية والمساهمة في إنهاء الوباء، من خلال الجمع بين الخبرة الأمريكية والقدرة الإنتاجية الكورية.ووقعت شركة "موديرنا" أيضا مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة ووزارة الصحة في كوريا الجنوبية، فيما يتعلق باستثمار شركة "موديرنا" في إنتاج اللقاح في كوريا الجنوبية.وبشكل منفصل، وقعت وزارة الصحة الكورية الجنوبية مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركة "إس كيه بيوساينس" للتكنولوجيا الحيوية وشركة "نوفافاكس" بشأن تطوير وإنتاج اللقاحات.ووقع المعهد الوطني للصحة في كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم مع شركة "موديرنا" لتعزيز التعاون في مجال البحث في الأمراض المعدية.